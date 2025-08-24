https://1prime.ru/20250824/tsdm-861167179.html

Очевидец рассказал о работе экстренных служб после взрыва в ЦДМ

Очевидец рассказал о работе экстренных служб после взрыва в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ

Очевидец рассказал о работе экстренных служб после взрыва в ЦДМ

Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T14:21+0300

2025-08-24T14:21+0300

2025-08-24T14:21+0300

происшествия

москва

сергей собянин

мчс

росгвардия

ск рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Правоохранители и экстренные службы оперативно приехали на ЧП в Центральном детском магазине, рассказал один из сотрудников игрового центра в ЦДМ Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Достаточно быстро (приехали оперативные службы - ред.). Произошел взрыв, сработала пожарная сигнализация и после этой сигнализации, вот как мы спустились, уже начали поступать скорые и пожарные", - сказал он. По его словам, взрыв был сильным, после которого до пятого этажа начал подниматься дым. "Пострадавшей, кого мы видели, была женщина в форме уборщицы", - рассказал сотрудник, добавив, что ее выносили под руки. Сейчас у магазина находится более 10 автомобилей правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии и СК. Также у здания стоят машины "скорой помощи" и пожарных. Территория вокруг торгового центра оцеплена.

https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, сергей собянин, мчс, росгвардия, ск рф, общество