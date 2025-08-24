https://1prime.ru/20250824/turizm-861180586.html

Минвостокразвития прорабатывает возможность предоставления туруслуг

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает возможность предоставления туристических услуг, подбирать которые гости дальневосточных регионов смогут таким же способом, как покупатели товаров на маркетплейсах, сообщил статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский. "У нас есть проект, в том числе, туристической карты Дальневосточного федерального округа. Есть у нас и инвестор, который готов зайти, работать вместе с нами,.. но пока он думает... Это будет выглядеть приблизительно, как мы заходим куда-то на какой-то маркетплейс: продуктовая корзина, которую ты набираешь себе, то есть определенное количество функций на свой туристический маршрут, и дальше уже с тобой связывается оператор, и вы как-то прорабатываете свой маршрут", - сказал журналистам Басанский. Замглавы Минвостокразвития также рассказал, что идет работа над запуском круизного туризма на территории Дальнего Востока, маршрут которого будет начинаться во Владивостоке, продолжаться в Южно-Сахалинске, на Курилах, а затем в Петропавловске-Камчатском. "Это будет 12-дневный тур. Из Петропавловска туристы смогут улететь в свои регионы, либо в свои страны, а туристы, которые хотят проехать в обратную сторону по этому маршруту, будут уезжать обратно во Владивосток", - уточнил Басанский. Кроме того, статс-секретарь напомнил, что на средства единой президентской субсидии по инициативе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева выделено 2 миллиарда рублей на строительство 18 туристических троп, которые создаются почти во всех регионах Дальнего Востока, кроме Еврейской автономной области и Сахалина. Он добавил, что в 2026 году эти проекты будут завершены, и начнется работа над следующими.

2025

