Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже

2025-08-24T21:16+0300

происшествия

газ

турция

анкара

стамбул

СТАМБУЛ, 24 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал в воскресенье бывшего руководителя концерна MKE Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в ОПГ, компания является одним из ключевых поставщиков турецких ВС, сообщила газета Sabah. MKE является госконцерном, связанным с минобороны Турции, поставляет турецким ВС оружие и боеприпасы, взрывчатку и другую продукцию. "Бывший глава MKE Исмет Сайхан был задержан в субботу в Анкаре в рамках расследования коррупции в мэрии Стамбула по подозрению в членстве в ОПГ под руководством Селяхаттина Йылмаза. В квартире и на рабочем месте по итогам обысков изъяты документы, доказывающие подозрение", - сообщила газета. "Среди фигурирующих в деле Сайхана обвинений - "шпионаж и распространение данных о продаже оружия. Суд арестовал 10 подозреваемых, в том числе Сайхана", - отмечает издание.

турция

анкара

стамбул

газ, турция, анкара, стамбул