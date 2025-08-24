Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже - 24.08.2025
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже
2025-08-24T21:16+0300
2025-08-24T21:16+0300
СТАМБУЛ, 24 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал в воскресенье бывшего руководителя концерна MKE Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в ОПГ, компания является одним из ключевых поставщиков турецких ВС, сообщила газета Sabah. MKE является госконцерном, связанным с минобороны Турции, поставляет турецким ВС оружие и боеприпасы, взрывчатку и другую продукцию. "Бывший глава MKE Исмет Сайхан был задержан в субботу в Анкаре в рамках расследования коррупции в мэрии Стамбула по подозрению в членстве в ОПГ под руководством Селяхаттина Йылмаза. В квартире и на рабочем месте по итогам обысков изъяты документы, доказывающие подозрение", - сообщила газета. "Среди фигурирующих в деле Сайхана обвинений - "шпионаж и распространение данных о продаже оружия. Суд арестовал 10 подозреваемых, в том числе Сайхана", - отмечает издание.
21:16 24.08.2025
 
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже

В Турции суд арестовал бывшего главу концерна MKE Сайхана по подозрению в шпионаже

СТАМБУЛ, 24 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал в воскресенье бывшего руководителя концерна MKE Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в ОПГ, компания является одним из ключевых поставщиков турецких ВС, сообщила газета Sabah.
MKE является госконцерном, связанным с минобороны Турции, поставляет турецким ВС оружие и боеприпасы, взрывчатку и другую продукцию.
"Бывший глава MKE Исмет Сайхан был задержан в субботу в Анкаре в рамках расследования коррупции в мэрии Стамбула по подозрению в членстве в ОПГ под руководством Селяхаттина Йылмаза. В квартире и на рабочем месте по итогам обысков изъяты документы, доказывающие подозрение", - сообщила газета.
"Среди фигурирующих в деле Сайхана обвинений - "шпионаж и распространение данных о продаже оружия. Суд арестовал 10 подозреваемых, в том числе Сайхана", - отмечает издание.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Россия направила ноту Аргентине по поводу россиян, подозреваемых в шпионаже
18 июня, 23:44
 
Заголовок открываемого материала