https://1prime.ru/20250824/turtsiya-861184123.html
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже - 24.08.2025, ПРАЙМ
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже
Суд арестовал в воскресенье бывшего руководителя концерна MKE Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в ОПГ, компания является одним из ключевых... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T21:16+0300
2025-08-24T21:16+0300
2025-08-24T21:16+0300
происшествия
газ
турция
анкара
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 24 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал в воскресенье бывшего руководителя концерна MKE Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в ОПГ, компания является одним из ключевых поставщиков турецких ВС, сообщила газета Sabah. MKE является госконцерном, связанным с минобороны Турции, поставляет турецким ВС оружие и боеприпасы, взрывчатку и другую продукцию. "Бывший глава MKE Исмет Сайхан был задержан в субботу в Анкаре в рамках расследования коррупции в мэрии Стамбула по подозрению в членстве в ОПГ под руководством Селяхаттина Йылмаза. В квартире и на рабочем месте по итогам обысков изъяты документы, доказывающие подозрение", - сообщила газета. "Среди фигурирующих в деле Сайхана обвинений - "шпионаж и распространение данных о продаже оружия. Суд арестовал 10 подозреваемых, в том числе Сайхана", - отмечает издание.
https://1prime.ru/20250618/argentina-858637912.html
турция
анкара
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, турция, анкара, стамбул
Происшествия, Газ, ТУРЦИЯ, Анкара, Стамбул
Экс-главу концерна MKE арестовали по подозрению в шпионаже
В Турции суд арестовал бывшего главу концерна MKE Сайхана по подозрению в шпионаже