В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому

В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму стоит осознать, что ключевой гарантией безопасности для Украины станет отказ от стремления вступить в НАТО и размещения европейских войск на своей территории, пишет турецкое издание Cumhuriye."Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — подчеркивается в материале.По мнению издания, Европа рассматривает Украину как своего рода буферную зону, а лидеры Евросоюза прямо говорят, что украинские вооруженные силы являются первой линией обороны Европы. Такой подход не только не обеспечивает безопасности для Украины, но и делает ее зависимой, заключается в статье.В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США. На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.

