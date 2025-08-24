Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому - 24.08.2025
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому
Киевскому режиму стоит осознать, что ключевой гарантией безопасности для Украины станет отказ от стремления вступить в НАТО и размещения европейских войск на... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T23:24+0300
2025-08-24T23:33+0300
украина
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму стоит осознать, что ключевой гарантией безопасности для Украины станет отказ от стремления вступить в НАТО и размещения европейских войск на своей территории, пишет турецкое издание Cumhuriye."Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — подчеркивается в материале.По мнению издания, Европа рассматривает Украину как своего рода буферную зону, а лидеры Евросоюза прямо говорят, что украинские вооруженные силы являются первой линией обороны Европы. Такой подход не только не обеспечивает безопасности для Украины, но и делает ее зависимой, заключается в статье.В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США. На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.
украина
европа
сша
украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
23:24 24.08.2025 (обновлено: 23:33 24.08.2025)
 
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому

Cumhuriye: Киев должен отказаться от отправки европейских военных на Украину

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киевскому режиму стоит осознать, что ключевой гарантией безопасности для Украины станет отказ от стремления вступить в НАТО и размещения европейских войск на своей территории, пишет турецкое издание Cumhuriye.
"Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию", — подчеркивается в материале.
По мнению издания, Европа рассматривает Украину как своего рода буферную зону, а лидеры Евросоюза прямо говорят, что украинские вооруженные силы являются первой линией обороны Европы. Такой подход не только не обеспечивает безопасности для Украины, но и делает ее зависимой, заключается в статье.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США.
На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.
УКРАИНАЕВРОПАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала