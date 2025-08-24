Участница "Интервидения" показала клип на песню "Мотылек"

https://1prime.ru/20250824/uchastnitsa-861156651.html
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами со съемок клипа на песню "Мотылек", с которой она представит свою страну на конкурсе.
На кадрах показано, как певица парит в белом летящем платье в образе мотылька. Для фона были выбраны нежная цветовая гамма в светло-розовых тонах. Песня "Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Режиссером клипа выступила Оксана Рассказова.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
