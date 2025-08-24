https://1prime.ru/20250824/uchet-861158706.html

Исследование показало, сколько россиян ведут учет всех доходов и расходов

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Почти треть россиян (32,4%) детально ведут учет всех доходов и расходов, примерно столько же - около 35% - делают это только применительно к основным тратам, не учитывая второстепенные и мелкие расходы, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Систематически и детально ведут учет всех доходов и расходов 32,4% опрошенных, основная часть - 34,8% - делает это только применительно к основным тратам, не учитывая второстепенные и мелкие расходы. Еще 19,3% заявили, что учет не ведут, но держат все в голове. Остальные суммарно 13,5% на момент участия в опросе не вели никакого учета или затруднились с ответом", - сообщается в исследовании. При этом наибольшее число тех, кто начал вести учет доходов недавно (менее 6 месяцев назад), сосредоточено в возрастных группах 26-35 лет и 36-45 лет - в них на долю соответствующих респондентов приходится 21,5% и 18,8% соответственно. "Меньше всего таких респондентов в возрастных группах 18-25 лет и 56+ лет - 13,5% и 6,7% соответственно. Одновременно возрастная группа 56+ лет является рекордсменом по количеству тех, кто ведет учет дохода более года, таких респондентов здесь оказалось 90,3%", - уточнили аналитики. Отмечается, что наиболее распространенный горизонт планирования финансов составил до одного месяца включительно - этот вариант указали 42,2% респондентов. "До трех месяцев - 19,4%. От трех до шести месяцев и от шести месяцев до года - 8,5% и 10,6% соответственно. Еще 9,8% планируют на срок свыше одного года. Остальные 9,5% затруднились с ответом", - говорится в материалах. "Контролируя траты и имея перед глазами наглядную, подробную картину своих финансов, человек может эффективно планировать бюджет и принимать взвешенные решения. Это касается не только будущих расходов, но и средств, которые можно направить на сбережение или приумножение без ущерба привычному уровню жизни. Тем более что для этого сегодня есть все подручные инструменты: вести учет можно в приложении банка, специальных финансовых приложениях-планировщиках и прочее", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков. Аналитики в рамках исследования провели опрос более 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России, с целью выяснить их подход к учету своих финансов.

