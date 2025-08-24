https://1prime.ru/20250824/ukraina-861170789.html
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста
2025-08-24T16:11+0300
2025-08-24T16:11+0300
2025-08-24T16:19+0300
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал празднование видео с празднования Дня независимости Украины в Киеве, назвав мероприятие показателем того, кто является главными коррупционерами и поджигателями войны в мире.В видеоролике фигурируют представители киевского руководства и зарубежные гости."Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.Он особенно выделил присутствие на торжестве спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста
