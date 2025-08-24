Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста - 24.08.2025
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал празднование видео с празднования Дня независимости Украины в Киеве, назвав мероприятие показателем того, кто является главными коррупционерами и поджигателями войны в мире.В видеоролике фигурируют представители киевского руководства и зарубежные гости."Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.Он особенно выделил присутствие на торжестве спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
16:11 24.08.2025 (обновлено: 16:19 24.08.2025)
 
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины в Киеве возмутили журналиста

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал празднование видео с празднования Дня независимости Украины в Киеве, назвав мероприятие показателем того, кто является главными коррупционерами и поджигателями войны в мире.
В видеоролике фигурируют представители киевского руководства и зарубежные гости.
"Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.
Он особенно выделил присутствие на торжестве спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
