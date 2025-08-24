Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружения - 24.08.2025, ПРАЙМ
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружения
2025-08-24T18:33+0300
2025-08-24T18:33+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
украина
канада
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
промышленность, мировая экономика, украина, канада, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, мид рф
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, УКРАИНА, КАНАДА, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
18:33 24.08.2025
 
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде, усилит обмен технологиями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаУКРАИНАКАНАДАКиевДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
