Экс-посол Франции в США заявил о завершении эпохи господства Запада
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро. "Мы переживаем конец эпохи господства Запада... Нет ничего более показательного (в этом контексте - ред.), чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами", - пишет Аро в колонке для газеты Point. Причины завершения господства Запада Аро видит в постепенном изменении мирового баланса сил, а также в том, что "полицейский" в лице США, который был лидером и защитником Запада, потерял желание брать на себя эту роль. По мнению Аро, сегодня Запад "совмещает в себе худшее из обоих миров": отстаивание принципов и одновременно нежелание за них бороться. Тем самым Запад, по словам Аро, обрекает себя на бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели.
