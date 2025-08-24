Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро. "Мы переживаем конец эпохи господства Запада... Нет ничего более показательного (в этом контексте - ред.), чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами", - пишет Аро в колонке для газеты Point. Причины завершения господства Запада Аро видит в постепенном изменении мирового баланса сил, а также в том, что "полицейский" в лице США, который был лидером и защитником Запада, потерял желание брать на себя эту роль. По мнению Аро, сегодня Запад "совмещает в себе худшее из обоих миров": отстаивание принципов и одновременно нежелание за них бороться. Тем самым Запад, по словам Аро, обрекает себя на бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели.
мировая экономика, запад, украина, сша, франция
Политика, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, США, ФРАНЦИЯ
20:36 24.08.2025
 
Экс-посол Франции в США заявил о завершении эпохи господства Запада

Аро заявил, что эпоха господства Запада завершается, и конфликт на Украине тому пример

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Эпоха господства Запада завершается, и его слабость в контексте конфликта на Украине является тому примером, считает бывший посол Франции в США Жерар Аро.
"Мы переживаем конец эпохи господства Запада... Нет ничего более показательного (в этом контексте - ред.), чем конфликт на Украине, который карикатурно иллюстрирует непонимание и отторжение грядущего мира европейскими лидерами", - пишет Аро в колонке для газеты Point.
Причины завершения господства Запада Аро видит в постепенном изменении мирового баланса сил, а также в том, что "полицейский" в лице США, который был лидером и защитником Запада, потерял желание брать на себя эту роль.
По мнению Аро, сегодня Запад "совмещает в себе худшее из обоих миров": отстаивание принципов и одновременно нежелание за них бороться. Тем самым Запад, по словам Аро, обрекает себя на бессильное морализаторство, пронизанное двойными стандартами и не несущее в себе добродетели.
