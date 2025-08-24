https://1prime.ru/20250824/ukraina-861186013.html

"Навсегда лишат разведданных". Европе и Киеву вынесли предупреждение

"Навсегда лишат разведданных". Европе и Киеву вынесли предупреждение

"Навсегда лишат разведданных". Европе и Киеву вынесли предупреждение

В ближайшее время Соединенные Штаты могут вынести Брюсселю и Киеву последнее предупреждение по поводу прекращения конфликта, а затем американская сторона...

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В ближайшее время Соединенные Штаты могут вынести Брюсселю и Киеву последнее предупреждение по поводу прекращения конфликта, а затем американская сторона прекратит предоставлять им разведывательные данные, написал в социальной сети Х геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович."Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение ЕС и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе", - спрогнозировал аналитик.Накануне телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке передал, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине.Ранее сайт Downdetector, занимающийся мониторингом сбоев и отключений интернет-ресурсов, сообщал о сбоях в системе Starlink по всему миру.

