https://1prime.ru/20250824/ukraina-861188022.html

"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине

"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ

"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине

Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T23:42+0300

2025-08-24T23:42+0300

2025-08-25T00:00+0300

украина

киев

европа

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — подчеркнул он.Политик подчеркнул, что для достижения надежного мира необходимо закрепить в Конституции Украины статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США.На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.

https://1prime.ru/20250824/turtsiya-861187712.html

https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, европа, владимир зеленский