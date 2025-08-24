Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861188022.html
"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине
"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине
Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T23:42+0300
2025-08-25T00:00+0300
украина
киев
европа
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. &lt;…&gt; Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — подчеркнул он.Политик подчеркнул, что для достижения надежного мира необходимо закрепить в Конституции Украины статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США.На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.
https://1prime.ru/20250824/turtsiya-861187712.html
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, европа, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский
23:42 24.08.2025 (обновлено: 00:00 25.08.2025)
 
"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине

Дубинский: Европа стремиться превратить Украину в живой щит

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — подчеркнул он.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В Турции обратились с громким призывом к Зеленскому
Вчера, 23:24
Политик подчеркнул, что для достижения надежного мира необходимо закрепить в Конституции Украины статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США.
На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
22 августа, 22:09
 
УКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала