"Живой щит": в Киеве запаниковали из-за решения ЕС по Украине
Дубинский: Европа стремиться превратить Украину в живой щит
Еврокомиссия. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Идея лидеров ЕС о размещении европейских военных на территории Украины способствует милитаризации страны и ее населения, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Сейчас мы наблюдаем попытку протащить под видом "гарантий безопасности" ремилитаризацию Украины после войны, а также содержание непомерного войска под предлогом риска повторного "вторжения" России. <…> Однако если это допустить, не добившись принятия Украиной нейтрального и внеблокового статуса, то такие “гарантии” зацементируют основы для реваншизма и ремилитаризации, что неизбежно приведет к повторению войны в будущем, в которой Европа опять постарается использовать украинцев в качестве живого щита. Именно поэтому вокруг Зеленского сегодня кружатся европейские лидеры, проталкивая именно такую повестку", — подчеркнул он.
Политик подчеркнул, что для достижения надежного мира необходимо закрепить в Конституции Украины статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонних переговоров к ним присоединились несколько лидеров из Европы. В ходе встречи обсуждались меры безопасности для Киева, которые европейские государства намерены предложить при согласовании с США.
На следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Он отметил, что американские военные в этих планах не участвуют.