Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/velikobritaniya-861180979.html
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев - 24.08.2025, ПРАЙМ
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев
Министерство внутренних дел Британии без объяснения причин заключило контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку передвижных моргов. Об этом... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T20:17+0300
2025-08-24T20:59+0300
великобритания
мвд
заказы
морг
население
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Британии без объяснения причин заключило контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку передвижных моргов. Об этом в статье для издания Steigan рассказал обозреватель Джим Фергюсон."Британское Министерство внутренних тихо подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер вместимостью до 700 тел, и об этом почти не рассказывали в новостях", - сообщается в материале.Фергюсон также указывает, что правительственные закупочные документы фактически признают, что страна готовится к событиям, чреватым большим количеством жертв, и при этом не разъясняется, к чему конкретно готовятся власти."Нам никто не объясняет, что ожидается. Прозрачность – первая линия доверия. Без него подозрения будут нарастать. И когда настанет очередной кризис, вопрос будет состоять не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — подытожил обозреватель.
https://1prime.ru/20250821/britaniya-861018606.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_230:0:3917:2765_1920x0_80_0_0_22c10410f75e4aa6eb0f3be3ef0a4626.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, мвд, заказы, морг, население
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, заказы, морг, население
20:17 24.08.2025 (обновлено: 20:59 24.08.2025)
 
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев

Steigan: МВД Британии без объяснения причин заказало партию мобильных моргов

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
© AFP / Andrew Cowie
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Британии без объяснения причин заключило контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку передвижных моргов. Об этом в статье для издания Steigan рассказал обозреватель Джим Фергюсон.
"Британское Министерство внутренних тихо подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер вместимостью до 700 тел, и об этом почти не рассказывали в новостях", - сообщается в материале.
Фергюсон также указывает, что правительственные закупочные документы фактически признают, что страна готовится к событиям, чреватым большим количеством жертв, и при этом не разъясняется, к чему конкретно готовятся власти.
"Нам никто не объясняет, что ожидается. Прозрачность – первая линия доверия. Без него подозрения будут нарастать. И когда настанет очередной кризис, вопрос будет состоять не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — подытожил обозреватель.
Парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В Британии оценили идею отправки войск на Украину
21 августа, 03:39
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯМВДзаказыморгнаселение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала