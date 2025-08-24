https://1prime.ru/20250824/velikobritaniya-861180979.html
"Без объяснений". Массовый заказ МВД мобильных моргов ужаснул британцев
2025-08-24T20:17+0300
2025-08-24T20:17+0300
2025-08-24T20:59+0300
великобритания
мвд
заказы
морг
население
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Британии без объяснения причин заключило контракт стоимостью 7,5 миллиона фунтов стерлингов на поставку передвижных моргов. Об этом в статье для издания Steigan рассказал обозреватель Джим Фергюсон."Британское Министерство внутренних тихо подписало контракты на строительство палаток для массовых смертей, жестких передвижных моргов и холодильных камер вместимостью до 700 тел, и об этом почти не рассказывали в новостях", - сообщается в материале.Фергюсон также указывает, что правительственные закупочные документы фактически признают, что страна готовится к событиям, чреватым большим количеством жертв, и при этом не разъясняется, к чему конкретно готовятся власти."Нам никто не объясняет, что ожидается. Прозрачность – первая линия доверия. Без него подозрения будут нарастать. И когда настанет очередной кризис, вопрос будет состоять не только в том, что произошло, но и в том, что они знали, и почему они не сказали нам?" — подытожил обозреватель.
великобритания
