Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии

Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии

БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Венгрия призывает Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что существование дружбы между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Евросоюз. В пятницу Украина атаковала нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию, выведя его из строя на пять дней. "Владимир Зеленский использовал украинский национальный праздник для того, чтобы грубо угрожать Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр подчеркнул, что в последние дни Украина "серьезно атаковала безопасность энергопоставок" Венгрии, что следует трактовать как атаку на суверенитет. "Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может быть законным оправданием нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", - заявил он. Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

