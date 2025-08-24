Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/vengriya-861183917.html
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии - 24.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии
Венгрия призывает Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T21:09+0300
2025-08-24T21:09+0300
политика
мировая экономика
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
владимир зеленский
ес
facebook
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Венгрия призывает Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что существование дружбы между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Евросоюз. В пятницу Украина атаковала нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию, выведя его из строя на пять дней. "Владимир Зеленский использовал украинский национальный праздник для того, чтобы грубо угрожать Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр подчеркнул, что в последние дни Украина "серьезно атаковала безопасность энергопоставок" Венгрии, что следует трактовать как атаку на суверенитет. "Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может быть законным оправданием нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", - заявил он. Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250824/tramp-861177870.html
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861172962.html
венгрия
украина
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_26a4540c46c96dd5643379488e245430.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, ес, facebook, всу
Политика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ЕС, Facebook, ВСУ
21:09 24.08.2025
 
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии

Сийярто: Венгрия решительно отвергает угрозы Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 24 авг - ПРАЙМ. Венгрия призывает Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что существование дружбы между Венгрией и Украиной зависит от позиции Будапешта в вопросе вступления Киева в Евросоюз. В пятницу Украина атаковала нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию, выведя его из строя на пять дней.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Трамп сосредоточился на мелочах в украинском урегулировании, заявил Вэнс
18:59
"Владимир Зеленский использовал украинский национальный праздник для того, чтобы грубо угрожать Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что в последние дни Украина "серьезно атаковала безопасность энергопоставок" Венгрии, что следует трактовать как атаку на суверенитет.
"Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может быть законным оправданием нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", - заявил он.
Сийярто в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
17:07
 
ПолитикаМировая экономикаВЕНГРИЯУКРАИНАБудапештПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕСFacebookВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала