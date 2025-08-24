https://1prime.ru/20250824/vens-861173401.html

Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России

Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России

ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены."Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.

