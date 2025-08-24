Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России - 24.08.2025
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России
США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение... | 24.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.&quot;Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту&quot;, - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены."Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс, РОССИЯ
17:18 24.08.2025 (обновлено: 17:27 24.08.2025)
 
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России

Вэнс: США не исключают возможности введения новых санкций против России

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не исключают возможности введения новых санкций против России, но Вашингтон в этом вопросе будет действовать последовательно, допуская и смягчение ограничений, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Санкции не сняты с рассмотрения, но мы намерены принимать решения по каждому конкретному пункту", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.

Вэнс подчеркнул, что действия Вашингтона будут зависеть от позиции России, а также указал, что ограничительные меры могут быть ослаблены.
"Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров", - добавил он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине
Экономика США ВАШИНГТОН Джей Ди Вэнс РОССИЯ
 
 
