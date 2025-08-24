Названы вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка

https://1prime.ru/20250824/vklady-861100843.html
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. С 1 ноября в два раза – с 1,4 до 2,8 миллиона рублей вырастет страховка по безотзывным вкладам сроком от трех лет, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Безотзывный вклад является разновидностью срочного банковского вклада и обеспечивает стабильное фондирование. Вкладчик получает сертификат, с которого не предусмотрено досрочное снятие денег, даже с потерей процентов."Это несет определенные риски для вкладчика, особенно в условиях нестабильности экономики и инфляции. Однако существует возможность по своему усмотрению в любое время распорядиться сертификатом, например, подарить, переуступить или обменять", - рассказала финансист.Государству и банкам продукт выгоден возможность привлечь в экономику длинные деньги населения. Для вкладчика он может быть привлекателен более высокой процентной ставкой (0,5-1,5 %), что компенсирует невозможность досрочного снятия. Кроме того, страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от прочих, лимит по которым остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей."На мой взгляд, продукт может быть востребован у тех, кто имеет стабильный доход и долгосрочные цели накопления, например, на первоначальный взнос по ипотеке, на образование детей, пенсию или открытие собственного бизнеса. Как правило, это обладатели крупных сбережений с инвестиционным горизонтом свыше трех лет. Потребность в ликвидности на первоочередные цели у них достаточно низкая, проще говоря, это не последние деньги", - полагает Ивановская.По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале 2025 года вклады физлиц в диапазоне от 3 до 10 миллионов рублей росли быстрее, чем подлежащие страхованию — на 5,6 и 1,3 процента соответственно.Пока не более 10 крупных банков работают с безотзывными сертификатами. Между тем, это достойная альтернатива покупке ОФЗ или размещению в корпоративных облигациях более чем на три года. Новые изменения в Федеральный закон крайне актуальны, поскольку обеспечивают инструмент государственной страховкой от АСВ, заключила эксперт.
