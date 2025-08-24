Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, при каком условии Путин и Зеленский могут встретиться - 24.08.2025
Лавров рассказал, при каком условии Путин и Зеленский могут встретиться
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским лишь в случае, если на встрече будет обсуждаться... | 24.08.2025
2025-08-24T16:50+0300
2025-08-24T16:50+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским лишь в случае, если на встрече будет обсуждаться действительно президентская повестка. По его словам, встречаться с главой киевского режима просто ради того, чтобы Зеленский получил очередную возможность оказаться в центре внимания, не имеет смысла."Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Также министр напомнил, что Зеленский отказывается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые до начала специальной военной операции."Он сказал, что ему наплевать, что вы там говорите, и что там, по мнению президента США Дональда Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего? Так что если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия - такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю: президент России Владимир Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня", - подчеркнул министр. Перед встречей Путина и Трампа на Аляске Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки. На мероприятии в честь дня флага он заявил, что Украина "не отдаст свою землю", хотя не уточнил, готов ли рассмотреть другие варианты передачи территории. Ранее он также исключил возможность предоставления русскому языку статуса государственного. При этом новый уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская призвала исключить русский язык из числа региональных языков, охраняемых Европейской хартией.
Лавров рассказал, при каком условии Путин и Зеленский могут встретиться

Лавров: встреча Путина и Зеленского возможна при условии президентской повестки дня

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским лишь в случае, если на встрече будет обсуждаться действительно президентская повестка. По его словам, встречаться с главой киевского режима просто ради того, чтобы Зеленский получил очередную возможность оказаться в центре внимания, не имеет смысла.
"Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Также министр напомнил, что Зеленский отказывается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые до начала специальной военной операции.
"Он сказал, что ему наплевать, что вы там говорите, и что там, по мнению президента США Дональда Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего? Так что если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия - такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю: президент России Владимир Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня", - подчеркнул министр.
Перед встречей Путина и Трампа на Аляске Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки. На мероприятии в честь дня флага он заявил, что Украина "не отдаст свою землю", хотя не уточнил, готов ли рассмотреть другие варианты передачи территории. Ранее он также исключил возможность предоставления русскому языку статуса государственного. При этом новый уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская призвала исключить русский язык из числа региональных языков, охраняемых Европейской хартией.
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
