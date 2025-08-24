https://1prime.ru/20250824/vuchich--861170176.html

Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан

Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан - 24.08.2025, ПРАЙМ

Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T15:07+0300

2025-08-24T15:07+0300

2025-08-24T16:07+0300

экономика

сербия

белград

александр вучич

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg

БЕЛГРАД, 24 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан. Вучич на фоне девяти месяцев массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в воскресенье пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электроэнергию для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. "Пенсионеры с самыми низкими пенсиями, прежде всего сельхозработники и самозанятые, а их будет меньше, когда мы значительно повысим пенсии, пока речь идет о пенсии от 20 до 25 и от 25 до 28 тысяч динаров (от 170 до 210 евро и от 210 до 237 евро – ред.). Это небольшая часть пенсионеров, меньшая, но мы хотим охватить как минимум 30% пенсионеров. Говорят, что это 240 тысяч пенсионеров, я хочу, чтобы это было как минимум 400 тысяч пенсионеров, которые могут получить этот вид субвенций", - сказал сербский президент. Он уточнил, что скидка может распространяться и на другие категории населения. "Речь идет также о скидках для домовладений, получающих социальную помощь, в том числе на детей, которые уже получают скидку в 40% на электроэнергию или в 60% на газ и отопление. К ним добавляем ветеранов 1-3 категорий (войн в экс-Югославии – ред.). Все они получают скидку в 5%, а если платят до 28 числа каждого месяца, то получают скидку еще в 5%, всего 10%", - сказал президент Сербии в обращении к гражданам. Он добавил, что во всем пакете мер поддержки эти скидки "Электроиндустрии" Сербии пока наименее его удовлетворяют. По данным МВД Сербии, мирные акции граждан в 71 городе Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу 70 тысяч человек. Как убедился корреспондент РИА Новости, один из митингов в поддержку властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре города перед администрацией собрались около 2 тысяч горожан, в основном среднего возраста. Они держали флаги Сербии и воздушные шарики в цветах государственного флага, а также плакаты: "Не отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться". Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке. В среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции также прошли без инцидентов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://1prime.ru/20250813/serbiya-860677311.html

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, белград, александр вучич, мвд