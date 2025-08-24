Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/vuchich--861170176.html
Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан
Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан - 24.08.2025, ПРАЙМ
Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:07+0300
2025-08-24T16:07+0300
экономика
сербия
белград
александр вучич
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 24 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан. Вучич на фоне девяти месяцев массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в воскресенье пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электроэнергию для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. "Пенсионеры с самыми низкими пенсиями, прежде всего сельхозработники и самозанятые, а их будет меньше, когда мы значительно повысим пенсии, пока речь идет о пенсии от 20 до 25 и от 25 до 28 тысяч динаров (от 170 до 210 евро и от 210 до 237 евро – ред.). Это небольшая часть пенсионеров, меньшая, но мы хотим охватить как минимум 30% пенсионеров. Говорят, что это 240 тысяч пенсионеров, я хочу, чтобы это было как минимум 400 тысяч пенсионеров, которые могут получить этот вид субвенций", - сказал сербский президент. Он уточнил, что скидка может распространяться и на другие категории населения. "Речь идет также о скидках для домовладений, получающих социальную помощь, в том числе на детей, которые уже получают скидку в 40% на электроэнергию или в 60% на газ и отопление. К ним добавляем ветеранов 1-3 категорий (войн в экс-Югославии – ред.). Все они получают скидку в 5%, а если платят до 28 числа каждого месяца, то получают скидку еще в 5%, всего 10%", - сказал президент Сербии в обращении к гражданам. Он добавил, что во всем пакете мер поддержки эти скидки "Электроиндустрии" Сербии пока наименее его удовлетворяют. По данным МВД Сербии, мирные акции граждан в 71 городе Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу 70 тысяч человек. Как убедился корреспондент РИА Новости, один из митингов в поддержку властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре города перед администрацией собрались около 2 тысяч горожан, в основном среднего возраста. Они держали флаги Сербии и воздушные шарики в цветах государственного флага, а также плакаты: "Не отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться". Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке. В среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции также прошли без инцидентов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://1prime.ru/20250813/serbiya-860677311.html
сербия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, белград, александр вучич, мвд
Экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, МВД
15:07 24.08.2025 (обновлено: 16:07 24.08.2025)
 
Вучич пообещал скидку на электричество для социально незащищенных граждан

Вучич пообещал скидку в 10% на электричество для социально незащищенных граждан

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 24 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан.
Вучич на фоне девяти месяцев массовых протестов студентов и сторонников оппозиции в воскресенье пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электроэнергию для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
"Пенсионеры с самыми низкими пенсиями, прежде всего сельхозработники и самозанятые, а их будет меньше, когда мы значительно повысим пенсии, пока речь идет о пенсии от 20 до 25 и от 25 до 28 тысяч динаров (от 170 до 210 евро и от 210 до 237 евро – ред.). Это небольшая часть пенсионеров, меньшая, но мы хотим охватить как минимум 30% пенсионеров. Говорят, что это 240 тысяч пенсионеров, я хочу, чтобы это было как минимум 400 тысяч пенсионеров, которые могут получить этот вид субвенций", - сказал сербский президент.
Он уточнил, что скидка может распространяться и на другие категории населения.
"Речь идет также о скидках для домовладений, получающих социальную помощь, в том числе на детей, которые уже получают скидку в 40% на электроэнергию или в 60% на газ и отопление. К ним добавляем ветеранов 1-3 категорий (войн в экс-Югославии – ред.). Все они получают скидку в 5%, а если платят до 28 числа каждого месяца, то получают скидку еще в 5%, всего 10%", - сказал президент Сербии в обращении к гражданам.
Он добавил, что во всем пакете мер поддержки эти скидки "Электроиндустрии" Сербии пока наименее его удовлетворяют.
По данным МВД Сербии, мирные акции граждан в 71 городе Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу 70 тысяч человек.
Как убедился корреспондент РИА Новости, один из митингов в поддержку властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре города перед администрацией собрались около 2 тысяч горожан, в основном среднего возраста. Они держали флаги Сербии и воздушные шарики в цветах государственного флага, а также плакаты: "Не отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться". Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке.
В среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции также прошли без инцидентов.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич пообещал провести в Сербии досрочные досрочные парламентские выборы
13 августа, 15:24
 
ЭкономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала