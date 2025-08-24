Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/zapad-861159758.html
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии - 24.08.2025, ПРАЙМ
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии
Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T09:30+0300
2025-08-24T09:30+0300
политика
сербия
запад
брюссель
александр вучич
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", - сказал агентству Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.
https://1prime.ru/20250820/vuchich-860981184.html
сербия
запад
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, запад, брюссель, александр вучич, ес
Политика, СЕРБИЯ, ЗАПАД, Брюссель, Александр Вучич, ЕС
09:30 24.08.2025
 
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии

Посол РФ Боцан-Харченко: Запад хочет заменить Вучича подконтрольным ЕС политиком

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", - сказал агентству Боцан-Харченко.
Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.
Председатель правительства Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Вучич на фоне протестов анонсировал экономические меры в Сербии
20 августа, 14:06
 
ПолитикаСЕРБИЯЗАПАДБрюссельАлександр ВучичЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала