Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии
Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии
2025-08-24T09:30+0300
политика
сербия
запад
брюссель
александр вучич
ес
БЕЛГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", - сказал агентству Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.
сербия
запад
брюссель
