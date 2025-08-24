https://1prime.ru/20250824/zapad-861159758.html

Посол Боцан-Харченко рассказал, кем Запад хочет заменить лидера Сербии

24.08.2025

БЕЛГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Запад хочет поставить во главе Сербии вместо президента Александра Вучича слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу", - сказал агентству Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что во многих странах региона стоят формально независимые руководители, на деле выполняющие волю Брюсселя. При этом зачастую к власти приводят людей, которых мало кто знает в их собственной стране.

