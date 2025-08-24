https://1prime.ru/20250824/zarplaty-861100661.html
Названа причина, по которой предприятия не спешат повышать зарплаты
Названа причина, по которой предприятия не спешат повышать зарплаты
2025-08-24T03:03+0300
МОСКВА, 24 августа - ПРАЙМ. Рост реальных зарплат по-прежнему не дотягивает до темпов инфляции, поскольку она носит немонетарный характер, а у бизнеса недостаточно свободных средств, рассказала агентству “Прайм” СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.“Российская экономика может позволить рост зарплат только при условии увеличения реального производства или повышения производительности труда. К сожалению, других источников просто нет, если не считать прямых дотаций из бюджета. Поэтому, когда рост ВВП оказывается ниже темпов инфляции, а производительность труда растет недостаточно быстро, естественно, что реальные зарплаты не растут пропорционально ценам”, - пояснила она.Еще одна причина связана с тем, что инфляция в основном обусловлена не избыточной эмиссией денег, а такими факторами, как повышение тарифов естественных монополий, а также удорожание международных цепочек поставок. В итоге цены растут не из-за внутреннего экономического перегрева, а из-за дополнительных издержек, которые компании перекладывают на потребителя, добавила эксперт. В контексте текущей инфляции и повышения цен становится важным сентябрьское совещание Банка России. “Сейчас ЦБ находится в достаточно непростой ситуации — с одной стороны, есть давление со стороны правительства и крупного бизнеса, которые хотели бы более мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок. С другой стороны, высокие ставки необходимы для контроля инфляции. Центральному Банку приходится принимать непростые решения”, - рассуждает Хандошко.Вероятнее всего, осенью нас ждут серьезные политико-экономические вызовы, и ЦБ окажется в еще более сложном положении. Дело в том, что многие риски будут связаны не только с курсом ДКП, но и с политическими решениями, влияющими, например, на курс валюты. В итоге главная сложность будет в том, что ограниченные возможности для роста зарплат будут сочетаться с влиянием внешних и политических факторов на инфляцию, делает она вывод.
Названа причина, по которой предприятия не спешат повышать зарплаты
