Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба" - 24.08.2025
Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба"
Владимир Зеленский пошутил об атаках украинских военных на нефтепровод "Дружба", его слова цитирует издание "Страна.ua". | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошутил об атаках украинских военных на нефтепровод "Дружба", его слова цитирует издание "Страна.ua"."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал он в ответ на вопрос о том, увеличились ли шансы Киева на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в Евросоюз. В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки нефти в Будапешт и Братиславу были приостановлены почти на неделю. Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер. Украина уже не первый раз нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также стало причиной остановки поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ взял на себя ответственность за этот инцидент.
17:54 24.08.2025
 
Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба"

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошутил об атаках украинских военных на нефтепровод "Дружба", его слова цитирует издание "Страна.ua".
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал он в ответ на вопрос о том, увеличились ли шансы Киева на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в Евросоюз.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки нефти в Будапешт и Братиславу были приостановлены почти на неделю.
Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер.
Украина уже не первый раз нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также стало причиной остановки поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ взял на себя ответственность за этот инцидент.
