https://1prime.ru/20250824/zelenskiy-861173996.html

Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба"

Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба" - 24.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба"

Владимир Зеленский пошутил об атаках украинских военных на нефтепровод "Дружба", его слова цитирует издание "Страна.ua". | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T17:54+0300

2025-08-24T17:54+0300

2025-08-24T17:54+0300

венгрия

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пошутил об атаках украинских военных на нефтепровод "Дружба", его слова цитирует издание "Страна.ua"."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал он в ответ на вопрос о том, увеличились ли шансы Киева на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в Евросоюз. В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки нефти в Будапешт и Братиславу были приостановлены почти на неделю. Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер. Украина уже не первый раз нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также стало причиной остановки поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ взял на себя ответственность за этот инцидент.

https://1prime.ru/20250824/ukraina-861172962.html

https://1prime.ru/20250824/ukraina-861173501.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, украина, ес