https://1prime.ru/20250824/zelenskiy-861178830.html
Канада выделит Украине 500 миллионов долларов на производство дронов
Канада выделит Украине 500 миллионов долларов на производство дронов - 24.08.2025, ПРАЙМ
Канада выделит Украине 500 миллионов долларов на производство дронов
Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T19:24+0300
2025-08-24T19:24+0300
2025-08-24T19:24+0300
экономика
мировая экономика
украина
канада
сша
владимир зеленский
марк карни
сергей лавров
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, в рамках которой Украине выделят 500 миллионов долларов на производство дронов, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. Офис канадского премьера Марка Карни в воскресенье сообщил, что власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине. В итоге, 603,5 миллионов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, противодронных устройств, а также на инвестиции в совместные военные предприятия двух государств. "Очень значимая встреча с премьером Канады Марком Карни. Благодарен за готовность Канады присоединиться к программе PURL, которая позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупкам оружия у США. Будет плюс 500 миллионов долларов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По словам главы киевского режима, средства будут направлены на производство дронов. Всего же на сайте офиса Зеленского указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861173501.html
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861176346.html
украина
канада
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, канада, сша, владимир зеленский, марк карни, сергей лавров, нато, ес, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, КАНАДА, США, Владимир Зеленский, Марк Карни, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, МИД РФ
Канада выделит Украине 500 миллионов долларов на производство дронов
Зеленский: Канада предоставит Украине 500 миллионов долларов на производство дронов
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Канада присоединится к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, в рамках которой Украине выделят 500 миллионов долларов на производство дронов, заявил в воскресенье Владимир Зеленский.
Офис канадского премьера Марка Карни в воскресенье сообщил, что власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине. В итоге, 603,5 миллионов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников, противодронных устройств, а также на инвестиции в совместные военные предприятия двух государств.
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине
"Очень значимая встреча с премьером Канады Марком Карни. Благодарен за готовность Канады присоединиться к программе PURL, которая позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупкам оружия у США. Будет плюс 500 миллионов долларов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, средства будут направлены на производство дронов. Всего же на сайте офиса Зеленского указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве вооружения