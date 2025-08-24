Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/zelenskiy-861187105.html
"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии
"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии - 24.08.2025, ПРАЙМ
"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии
Насмешку Владимира Зеленского в адрес Венгрии после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" можно считать намеренной провокацией, заявил депутат Верховной рады Артем... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T23:03+0300
2025-08-24T23:03+0300
венгрия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Насмешку Владимира Зеленского в адрес Венгрии после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" можно считать намеренной провокацией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский уже дошел до прямых насмешек над Венгрией! "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — цинично заявил Зеленский. Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдет и до Брюсселя", — написал он.По словам депутата, стратегия киевского режима заключается в терроре, и вскоре он может начать угрожать нападениями тем западным лидерам, которые не "пляшут под его дудку". В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Как результат, Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю. Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Киевский режим не впервые нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к задержке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ признал свою ответственность за этот инцидент.
https://1prime.ru/20250824/vengriya-861183917.html
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861107762.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, владимир зеленский
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
23:03 24.08.2025
 
"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский разжигает конфликт с Венгрией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Насмешку Владимира Зеленского в адрес Венгрии после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" можно считать намеренной провокацией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский уже дошел до прямых насмешек над Венгрией! "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — цинично заявил Зеленский. Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдет и до Брюсселя", — написал он.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии
21:09
По словам депутата, стратегия киевского режима заключается в терроре, и вскоре он может начать угрожать нападениями тем западным лидерам, которые не "пляшут под его дудку".
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Как результат, Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Киевский режим не впервые нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к задержке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ признал свою ответственность за этот инцидент.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Играет с огнем": на Западе пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
22 августа, 17:23
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала