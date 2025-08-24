"Прямой шантаж": депутат Рады набросился на Зеленского из-за слов о Венгрии
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский разжигает конфликт с Венгрией
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. . Архивное фото
МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Насмешку Владимира Зеленского в адрес Венгрии после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" можно считать намеренной провокацией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский уже дошел до прямых насмешек над Венгрией! "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — цинично заявил Зеленский. Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдет и до Брюсселя", — написал он.
По словам депутата, стратегия киевского режима заключается в терроре, и вскоре он может начать угрожать нападениями тем западным лидерам, которые не "пляшут под его дудку".
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Как результат, Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Киевский режим не впервые нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к задержке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ признал свою ответственность за этот инцидент.