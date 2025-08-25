https://1prime.ru/20250825/agrarii-861209888.html

Аграрии Украины призвали власти возобновить импорт удобрений через порты

Аграрии Украины призвали власти возобновить импорт удобрений через порты - 25.08.2025, ПРАЙМ

Аграрии Украины призвали власти возобновить импорт удобрений через порты

Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T14:17+0300

2025-08-25T14:17+0300

2025-08-25T14:17+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Дефицит минеральных удобрений на рынке Украины усиливается, местные аграрии призвали власти срочно возобновить ввоз минеральных азотных удобрений через морские порты, заявила Всеукраинская аграрная рада. По ее данным, ситуация на рынке минеральных удобрений ухудшается из-за их дефицита, аграрии не исключают, что уже в ближайшее время на 30% может снизиться урожайность, что приведет к продовольственному кризису. Всеукраинская аграрная рада обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений. "Ключевым фактором этого является запрет ввоза в Украину через морские порты не только аммиачной селитры марки А, которая действительно является взрывоопасным веществом, но и других азотных удобрений, которые являются полностью взрывобезопасными", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в социальных сетях.Аграрии призвали немедленно вернуться к рассмотрению вопроса ввоза удобрений и "обеспечить разблокирование импорта через морские порты Украины". Украинские порты перестали принимать и разгружать удобрения на основе аммиака в начале июля этого года. Запрет был введен 7 июля командующим военно-морскими силами Украины Алексеем Неижпапой на период действия режима военного положения.

https://1prime.ru/20250825/norvegiya-861207992.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, украина