Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/alimenty-861192770.html
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка - 25.08.2025, ПРАЙМ
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка
Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:21+0300
2025-08-25T08:21+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973831_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_9794d56bc764ad5684d76184973c0931.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры", - сказала она. По словам адвоката, статья 86 Семейного кодекса РФ закрепляет в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя. Как правило — это ежемесячная твердая денежная сумма (которая подлежит обязательной индексации). "Аналогичные исключительные обстоятельства, позволяющие взыскать дополнительные расходы — это состояние здоровья ребенка, например траты на протезирование или иные медицинские манипуляции (в таком случае это может быть единоразовой выплатой – как компенсация за уже понесенные расходы)", - пояснила Кузьминова. Она отметила, что увеличить расходы возможно и на иные траты в пользу ребенка: оплата обучения, спортивных мероприятий, секций. Для этого надо обратиться к второму родителю в письменной форме (возможно в любом мессенджере). "Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. Данная категория исков позволяет сохранить баланс прав и обязанностей обоих родителей в равной мере в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ", - посоветовала адвокат.
https://1prime.ru/20250811/matkapital-860568583.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860973831_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f0aff034efc012e4749bfb3753bc4253.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
08:21 25.08.2025
 
Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка

Юрист Кузьминова: помимо алиментов на ребенка можно взыскать допрасходы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры", - сказала она.
По словам адвоката, статья 86 Семейного кодекса РФ закрепляет в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя. Как правило — это ежемесячная твердая денежная сумма (которая подлежит обязательной индексации).
"Аналогичные исключительные обстоятельства, позволяющие взыскать дополнительные расходы — это состояние здоровья ребенка, например траты на протезирование или иные медицинские манипуляции (в таком случае это может быть единоразовой выплатой – как компенсация за уже понесенные расходы)", - пояснила Кузьминова.
Она отметила, что увеличить расходы возможно и на иные траты в пользу ребенка: оплата обучения, спортивных мероприятий, секций. Для этого надо обратиться к второму родителю в письменной форме (возможно в любом мессенджере).
"Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. Данная категория исков позволяет сохранить баланс прав и обязанностей обоих родителей в равной мере в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ", - посоветовала адвокат.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
11 августа, 14:14
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала