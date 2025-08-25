https://1prime.ru/20250825/alimenty-861192770.html

Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры", - сказала она. По словам адвоката, статья 86 Семейного кодекса РФ закрепляет в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя. Как правило — это ежемесячная твердая денежная сумма (которая подлежит обязательной индексации). "Аналогичные исключительные обстоятельства, позволяющие взыскать дополнительные расходы — это состояние здоровья ребенка, например траты на протезирование или иные медицинские манипуляции (в таком случае это может быть единоразовой выплатой – как компенсация за уже понесенные расходы)", - пояснила Кузьминова. Она отметила, что увеличить расходы возможно и на иные траты в пользу ребенка: оплата обучения, спортивных мероприятий, секций. Для этого надо обратиться к второму родителю в письменной форме (возможно в любом мессенджере). "Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. Данная категория исков позволяет сохранить баланс прав и обязанностей обоих родителей в равной мере в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ", - посоветовала адвокат.

