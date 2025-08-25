В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам

https://1prime.ru/20250825/alternativy-861227056.html
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
