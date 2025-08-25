Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250825/alternativy-861227056.html
В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам
В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам - 25.08.2025, ПРАЙМ
В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам
Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:23+0300
2025-08-25T18:23+0300
энергетика
газ
венгрия
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
https://1prime.ru/20250825/zakharova-861217166.html
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, европа, россия
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ
18:23 25.08.2025
 
В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам

Глава офиса Орбана Гуйяш: Венгрия не видит альтернатив энергоресурсам из РФ

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Захарова назвала удары Киева по "Дружбе" бандитизмом
16:13
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала