В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам

В офисе Орбана заявили об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам

2025-08-25T18:23+0300

БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Венгрия не видит для Европы альтернатив поставкам российских энергоресурсов, поэтому сохраняет сотрудничество с Россией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Венгерское правительство не видит, откуда Европа могла бы получать сырье подобного качества и по подобной цене, поэтому Венгрия сохраняет экономические связи с Россией", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

