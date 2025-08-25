Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна - 25.08.2025
В суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна
В суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна - 25.08.2025, ПРАЙМ
В суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна
В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:15+0300
2025-08-25T15:34+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Маркаряну меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде. Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
15:15 25.08.2025 (обновлено: 15:34 25.08.2025)
 
В суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна

© Фото : соцсети блогераБлогер Арсен Маркарян . Архивное фото
Блогер Арсен Маркарян . Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© Фото : соцсети блогера
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Маркаряну меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Павел Дуров
Дуров прокомментировал свой арест в августе 2024 года
Вчера, 21:31
 
