Фондовые индексы АТР выросли в понедельник

2025-08-25

2025-08-25T13:03+0300

2025-08-25T13:03+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,51%, до 3 883,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,8%, до 2 436,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,94%, до 25 829,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,3%, до 3 209,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 972,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,41%, до 42 807,82 пункта. В том числе в ходе торгов австралийский S&P/ASX 200 вновь обновил исторический рекорд, Shanghai Composite поднялся до самой высокой отметки с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года, Hang Seng – с октября 2021 года. Китайские индексы выросли на волне сектора недвижимости. Так, акции China Vanke в Гонконге подорожали на 9,9%, China Overseas Grand Oceans Group – на 7%, Sunac China – на 6,6%, Longfor Properties – на 5,2%. Такая динамика связана с растущими ожиданиями дальнейшей поддержки сектора, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. Способствовала росту азиатских индексов и динамика бирж Уолл-стрит. В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов. На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил в пятницу, что кредитно-денежная политика Федрезерва, а также меняющиеся прогнозы и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.

