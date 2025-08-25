https://1prime.ru/20250825/benzin-861212545.html

Биржевая стоимость бензина Аи-95 в России вновь снизилась

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение трех торговых сессий подряд, а в понедельник марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 1,28%, до 78 639 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Также цена на марку Аи-92 к закрытию сессии упала - на 1,9%, до 69 844 рублей за тонну, оставаясь впрочем все еще выше отсечки, при которой обнуляется демпфер нефтяникам. По итогам торговой сессии подешевела и тонна летнего дизельного топлива - на 1,31%, до 59 235 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) упали в цене на 3,51%, до 19 596 рублей за тонну, мазут - на 2,14%, до 22 498 рублей. Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, ранее сообщал кабмин. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.

