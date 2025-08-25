https://1prime.ru/20250825/bilety-861234181.html

Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты

2025-08-25T21:47+0300

КАЛИНИНГРАД, 25 авг — ПРАЙМ. Калининградской области дополнительно выделят 480 миллионов рублей на субсидированные авиабилеты, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Беспрозванных в Москве встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. "Спрос на льготные авиабилеты большой, обратился за дополнительным финансированием. Благодаря содействию Минтранса региону в ближайшее время направят ещё 480 миллионов рублей на субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, а также жителей региона", - написал Беспрозванных в своём Telegram – канале. Глава региона добавил, что прорабатывается возможность дополнительного финансирования морских перевозок. Также глава региона и министр транспорта РФ обсудили статус по строительству двух паромов для Калининградской области по поручению президента РФ Владимира Путина. "В повестке – своевременная реконструкция железнодорожного паромного комплекса в Балтийске и автомобильно-железнодорожного в Усть-Луге. Это позволит увеличить пропускную способность паромных комплексов на 4 миллиона тонн грузов в год. Обсудили модернизацию инфраструктуры электротранспорта и трамваев в Калининграде. Начинаем проектирование в следующем году. Рассмотрели вопрос выделения опережающего финансирования, чтобы ускорить строительство автодорожного моста через Преголю", - добавил Беспрозванных.

