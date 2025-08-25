https://1prime.ru/20250825/bilety-861234181.html
Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты
Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты - 25.08.2025, ПРАЙМ
Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты
Калининградской области дополнительно выделят 480 миллионов рублей на субсидированные авиабилеты, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T21:47+0300
2025-08-25T21:47+0300
2025-08-25T21:47+0300
бизнес
рф
москва
усть-луга
владимир путин
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 авг — ПРАЙМ. Калининградской области дополнительно выделят 480 миллионов рублей на субсидированные авиабилеты, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Беспрозванных в Москве встретился с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. "Спрос на льготные авиабилеты большой, обратился за дополнительным финансированием. Благодаря содействию Минтранса региону в ближайшее время направят ещё 480 миллионов рублей на субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, а также жителей региона", - написал Беспрозванных в своём Telegram – канале. Глава региона добавил, что прорабатывается возможность дополнительного финансирования морских перевозок. Также глава региона и министр транспорта РФ обсудили статус по строительству двух паромов для Калининградской области по поручению президента РФ Владимира Путина. "В повестке – своевременная реконструкция железнодорожного паромного комплекса в Балтийске и автомобильно-железнодорожного в Усть-Луге. Это позволит увеличить пропускную способность паромных комплексов на 4 миллиона тонн грузов в год. Обсудили модернизацию инфраструктуры электротранспорта и трамваев в Калининграде. Начинаем проектирование в следующем году. Рассмотрели вопрос выделения опережающего финансирования, чтобы ускорить строительство автодорожного моста через Преголю", - добавил Беспрозванных.
https://1prime.ru/20250624/putin--858851682.html
рф
москва
усть-луга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, москва, усть-луга, владимир путин, telegram
Бизнес, РФ, МОСКВА, Усть-Луга, Владимир Путин, Telegram
Калининградской области выделят 480 млн рублей на льготные авиабилеты
Беспрозванных: Калининградской области выделят 480 миллионов рублей на льготные авиабилеты