https://1prime.ru/20250825/birzha-861190890.html
Биржи АТР растут на фоне роста рынков США
Биржи АТР растут на фоне роста рынков США - 25.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут на фоне роста рынков США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T07:47+0300
2025-08-25T07:47+0300
2025-08-25T07:47+0300
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
джером пауэлл
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190890.jpg?1756097229
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3 858,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 422,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,08%, до 25 866,49 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,14%, до 3 204,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 9 004,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 42 753,7 пункта.
Поддержала рост индексов Азии динамика американских бирж. В пятницу основные фондовые индексы США выросли в пределах 2%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов.
На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что денежно-кредитная политика Федрезерва, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, джером пауэлл, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Джером Пауэлл, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Биржи АТР растут на фоне роста рынков США
Биржи АТР в понедельник растут на фоне роста рынков США
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3 858,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 422,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,08%, до 25 866,49 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,14%, до 3 204,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 9 004,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 42 753,7 пункта.
Поддержала рост индексов Азии динамика американских бирж. В пятницу основные фондовые индексы США выросли в пределах 2%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов.
На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что денежно-кредитная политика Федрезерва, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.