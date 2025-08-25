https://1prime.ru/20250825/birzha-861190890.html

Биржи АТР растут на фоне роста рынков США

Биржи АТР растут на фоне роста рынков США - 25.08.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут на фоне роста рынков США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T07:47+0300

2025-08-25T07:47+0300

2025-08-25T07:47+0300

рынок

торги

индексы

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

джером пауэлл

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190890.jpg?1756097229

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3 858,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 422,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,08%, до 25 866,49 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,14%, до 3 204,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 9 004,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 42 753,7 пункта. Поддержала рост индексов Азии динамика американских бирж. В пятницу основные фондовые индексы США выросли в пределах 2%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов. На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что денежно-кредитная политика Федрезерва, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, джером пауэлл, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite