Биржи АТР растут на фоне роста рынков США - 25.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут на фоне роста рынков США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T07:47+0300
2025-08-25T07:47+0300
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
джером пауэлл
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3 858,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 422,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,08%, до 25 866,49 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,14%, до 3 204,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 9 004,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 42 753,7 пункта. Поддержала рост индексов Азии динамика американских бирж. В пятницу основные фондовые индексы США выросли в пределах 2%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов. На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что денежно-кредитная политика Федрезерва, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличиваются на фоне роста рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86%, до 3 858,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,24%, до 2 422,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,08%, до 25 866,49 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,14%, до 3 204,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 9 004,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 42 753,7 пункта.
Поддержала рост индексов Азии динамика американских бирж. В пятницу основные фондовые индексы США выросли в пределах 2%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones обновил исторический рекорд в ходе торгов.
На биржи повлияли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, что денежно-кредитная политика Федрезерва, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
 
