Московская биржа допустит к торгам еще 987 выпусков облигаций

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 26 августа допустит к торгам на вечерней торговой сессии фондового рынка еще 987 выпусков облигаций, включая корпоративные и муниципальные, говорится в сообщении торговой площадки. Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, достигнет 1320 выпусков. Корпоративные облигации стали доступны на вечерних торгах с 20 мая. Помимо облигаций, участники торгов и их клиенты могут совершать на вечерних торгах операции с акциями и паями фондов. "Частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии, занимая долю около 70% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 года физические лица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится также в сообщении. Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск.

