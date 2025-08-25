Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа допустит к торгам еще 987 выпусков облигаций - 25.08.2025
Московская биржа допустит к торгам еще 987 выпусков облигаций
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 26 августа допустит к торгам на вечерней торговой сессии фондового рынка еще 987 выпусков облигаций, включая корпоративные и муниципальные, говорится в сообщении торговой площадки. Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, достигнет 1320 выпусков. Корпоративные облигации стали доступны на вечерних торгах с 20 мая. Помимо облигаций, участники торгов и их клиенты могут совершать на вечерних торгах операции с акциями и паями фондов. "Частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии, занимая долю около 70% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 года физические лица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится также в сообщении. Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск.
13:36 25.08.2025
 
Московская биржа допустит к торгам еще 987 выпусков облигаций

Московская биржа с 26 августа допустит к торгам 987 выпусков облигаций

Мосбиржа.
Мосбиржа.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 26 августа допустит к торгам на вечерней торговой сессии фондового рынка еще 987 выпусков облигаций, включая корпоративные и муниципальные, говорится в сообщении торговой площадки.
Общее количество облигаций, доступных в вечерний период, достигнет 1320 выпусков.
Корпоративные облигации стали доступны на вечерних торгах с 20 мая. Помимо облигаций, участники торгов и их клиенты могут совершать на вечерних торгах операции с акциями и паями фондов.
"Частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии, занимая долю около 70% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 года физические лица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится также в сообщении.
Вечерняя сессия начинается с аукциона открытия (с 19.00 до 19.05 мск), торги проходят с 19.05 до 23.50 мск.
