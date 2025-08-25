https://1prime.ru/20250825/biznes-861219419.html

Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут вести бизнес в Южной Корее, пока там идет "чистка или революция", заявил американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном. В понедельник в Вашингтоне состоится саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и Трампа. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. "Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, которые единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Южной Кореи, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. После отмены военного положения Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. 10 июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Под следствием находится и супруга бывшего президента Ким Гон Хи. 12 августа суд выдал ордер на ее арест. Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.

