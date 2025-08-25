Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее - 25.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/biznes-861219419.html
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее - 25.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее
Соединенные Штаты не могут вести бизнес в Южной Корее, пока там идет "чистка или революция", заявил американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи с... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:15+0300
2025-08-25T17:15+0300
экономика
южная корея
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут вести бизнес в Южной Корее, пока там идет "чистка или революция", заявил американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном. В понедельник в Вашингтоне состоится саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и Трампа. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. "Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, которые единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Южной Кореи, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. После отмены военного положения Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. 10 июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Под следствием находится и супруга бывшего президента Ким Гон Хи. 12 августа суд выдал ордер на ее арест. Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.
южная корея, вашингтон, дональд трамп
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:15 25.08.2025
 
Трамп заявил, что США не могут вести бизнес в Южной Корее

Трамп: США не могут вести бизнес в Южной Корее, пока там идет "революция"

© РИА Новости . Ирина Калашникова
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут вести бизнес в Южной Корее, пока там идет "чистка или революция", заявил американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
В понедельник в Вашингтоне состоится саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и Трампа. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение.
"Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, которые единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение. Согласно конституции Южной Кореи, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
После отмены военного положения Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. 10 июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Под следствием находится и супруга бывшего президента Ким Гон Хи. 12 августа суд выдал ордер на ее арест.
Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
16:23
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
