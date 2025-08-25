Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода
промышленность, болгария, европа, rheinmetall
Вооружения, Промышленность, БОЛГАРИЯ, ЕВРОПА, Rheinmetall
17:02 25.08.2025
 
Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода, в том числе крупнейшее в Европе предприятие по производству пороха, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
О проекте инвестиций в болгарскую промышленность генеральный директор концерна Армин Паппергер рассказал на встрече в Дюссельдорфе с Бойко Борисовым, экс-премьером Болгарии и лидером правящей партии ГЕРБ.
"Rheinmetall в кратчайшие сроки построит в Болгарии как минимум два завода. Первый из них будет предназначен для производства артиллерийских снарядов (калибра 155 миллиметров - ред.). Еще более важным является наше совместное предприятие по производству пороха", - заявил глава концерна.
Он отметил, что общий объем инвестиций составит более миллиарда евро.
Борисов добавил, что пороховой завод, который разместится на территории Вазовского машиностроительного завода в Сопоте, будет крупнейшим в Европе.
По данным БНР, контракт на создание совместного предприятия для строительства заводов будет подготовлен в течение трех недель.
Заголовок открываемого материала