Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода - 25.08.2025, ПРАЙМ

Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода, в том числе крупнейшее в Европе предприятие по производству пороха, сообщает... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25

2025-08-25T17:02+0300

2025-08-25T17:02+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Болгарии два военных завода, в том числе крупнейшее в Европе предприятие по производству пороха, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). О проекте инвестиций в болгарскую промышленность генеральный директор концерна Армин Паппергер рассказал на встрече в Дюссельдорфе с Бойко Борисовым, экс-премьером Болгарии и лидером правящей партии ГЕРБ. "Rheinmetall в кратчайшие сроки построит в Болгарии как минимум два завода. Первый из них будет предназначен для производства артиллерийских снарядов (калибра 155 миллиметров - ред.). Еще более важным является наше совместное предприятие по производству пороха", - заявил глава концерна. Он отметил, что общий объем инвестиций составит более миллиарда евро. Борисов добавил, что пороховой завод, который разместится на территории Вазовского машиностроительного завода в Сопоте, будет крупнейшим в Европе. По данным БНР, контракт на создание совместного предприятия для строительства заводов будет подготовлен в течение трех недель.

