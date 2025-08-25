https://1prime.ru/20250825/chernobyl-861234019.html

На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в Чернобыле

2025-08-25T21:40+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

украина

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинские правоохранители выявили несколько схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных землях в зоне Чернобыльской АЭС, обвинения предъявлены чиновникам и фермерам, сообщает офис генерального прокурора Украины. По информации прокуратуры, в 2021 году сельский голова совместно с землеустроителем сельсовета и руководителями четырех предприятий предоставили в пользование 1790 гектаров земель, несмотря на то что эти участки находятся в зоне безусловного отселения и распоряжаться ими может только правительство. На этих территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и продавали собранный урожай, в том числе хлебокомбинатам. "Нанесённый ущерб государству составляет свыше 4,9 миллиона гривен (около 118 тысяч долларов - ред.). Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Кроме того, организованная группа из бывшего депутата и двух глав агрокомпаний на самовольно занятых участках вырастила 364,77 тонны подсолнечника стоимостью свыше 6,6 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), которые незаконно реализовали на внутреннем рынке. Им предъявлены обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.

украина

2025

Новости

