На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в Чернобыле - 25.08.2025
На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в Чернобыле
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинские правоохранители выявили несколько схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных землях в зоне Чернобыльской АЭС, обвинения предъявлены чиновникам и фермерам, сообщает офис генерального прокурора Украины. По информации прокуратуры, в 2021 году сельский голова совместно с землеустроителем сельсовета и руководителями четырех предприятий предоставили в пользование 1790 гектаров земель, несмотря на то что эти участки находятся в зоне безусловного отселения и распоряжаться ими может только правительство. На этих территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и продавали собранный урожай, в том числе хлебокомбинатам. "Нанесённый ущерб государству составляет свыше 4,9 миллиона гривен (около 118 тысяч долларов - ред.). Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Кроме того, организованная группа из бывшего депутата и двух глав агрокомпаний на самовольно занятых участках вырастила 364,77 тонны подсолнечника стоимостью свыше 6,6 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), которые незаконно реализовали на внутреннем рынке. Им предъявлены обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.
украина
сельское хозяйство, мировая экономика, украина
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА
21:40 25.08.2025
 
На Украине выявили схемы незаконного агробизнеса в Чернобыле

На Украине выявили схемы незаконного выращивания и продажи сельхозкультур в Чернобыле

Зона отчуждения
Зона отчуждения - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Зона отчуждения. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Фурман
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украинские правоохранители выявили несколько схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных землях в зоне Чернобыльской АЭС, обвинения предъявлены чиновникам и фермерам, сообщает офис генерального прокурора Украины.
По информации прокуратуры, в 2021 году сельский голова совместно с землеустроителем сельсовета и руководителями четырех предприятий предоставили в пользование 1790 гектаров земель, несмотря на то что эти участки находятся в зоне безусловного отселения и распоряжаться ими может только правительство. На этих территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и продавали собранный урожай, в том числе хлебокомбинатам.
"Нанесённый ущерб государству составляет свыше 4,9 миллиона гривен (около 118 тысяч долларов - ред.). Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Кроме того, организованная группа из бывшего депутата и двух глав агрокомпаний на самовольно занятых участках вырастила 364,77 тонны подсолнечника стоимостью свыше 6,6 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), которые незаконно реализовали на внутреннем рынке. Им предъявлены обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.
В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
14 февраля, 14:20
 
