Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании
Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
