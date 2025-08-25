https://1prime.ru/20250825/chernyshenko-861200152.html

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании - 25.08.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании

Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T10:49+0300

2025-08-25T10:49+0300

2025-08-25T10:49+0300

экономика

россия

бизнес

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860250137_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_9ff20be67a0cd918dc3921b41ae1b826.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.

https://1prime.ru/20250822/chernyshenko-861105763.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, дмитрий чернышенко