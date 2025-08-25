Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании - 25.08.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании
Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами. Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
россия, бизнес, дмитрий чернышенко
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Дмитрий Чернышенко
10:49 25.08.2025
 
Чернышенко рассказал о финансировании летней оздоровительной кампании

Чернышенко: финансирование летней оздоровительной кампании составило 62 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Майшев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в России в 2025 году составил более 62 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил более 62 миллиардов рублей консолидированного бюджета", - сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
Зампред правительства добавил, что к 2025 году дополнительно построено 255 жилых модулей на 12,5 тысяч мест.
Чернышенко отметил наращивание авиасообщения между Россией и Вьетнамом
Чернышенко отметил наращивание авиасообщения между Россией и Вьетнамом
22 августа, 16:36
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесДмитрий Чернышенко
 
 
