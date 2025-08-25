Четверть россиян к рождению ребенка хотят обменять недвижимость на большую

https://1prime.ru/20250825/chetvert-861190978.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Четверть россиян к рождению ребенка рассчитывают обменять с доплатой свою имеющуюся недвижимость на большую, стратегия большинства же связана с формированием первоначального взноса на ипотеку, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "У четверти опрошенных (24%) уже есть недвижимость, которую они готовы обменять с доплатой на большую жилплощадь к рождению ребенка", - показали результаты исследования, в котором участвовало 3 тысячи пользователей сервиса. При этом в преддверии пополнения в семье финансовые стратегии большинства россиян связаны с формированием капитала для первоначального взноса на ипотеку. "Так, 28% участвовавших в исследовании, рассчитывают использовать под эти цели материнский капитал и параллельно откладывают сбережения", - отмечают аналитики. Также 16% опрошенных открыли пополняемый вклад для накоплений на первоначальный взнос. Более трети респондентов из этой категории (35%) ежемесячно пополняют вклад на сумму до 50 тысяч рублей, порядка 27% откладывают до 40 тысяч рублей, 29% - до 30 тысяч рублей. Аналитики уточнили, что большинство участников этой группы (62%) делают это совместно с супругом, но примерно в четверти случаев ответственность лежит на будущем папе. "Часть опрошенных собираются прибегнуть в заемным деньгам: 18% участников исследования рассчитывают взять потребительский кредит под первоначальный взнос, но после снижения ставок", - также отмечается в исследовании. Согласно исследованию, 8% опрошенных формируют капитал для приобретения квартиры к рождению ребенка, используя инструменты фондового рынка. На материальную помощь от родственников на улучшение жилищных условий рассчитывают 6% респондентов.

