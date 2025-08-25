https://1prime.ru/20250825/dannye-861193104.html

МВД пресекло деятельность крупнейшего в Рунете ресурса с данными россиян

2025-08-25T08:23+0300

экономика

технологии

россия

общество

рф

мвд

фсб

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Полиция пресекла один из крупнейших в Рунете ресурс с персональными данными россиян, на которых злоумышленники заработали более 66 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УБК МВД России пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте Интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале. По имеющимся данным, указанный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения. По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей. Доступ к ресурсу осуществлялся посредством специализированной программной оболочки через веб-форму или интерфейс АPI. "Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц", - пояснила Волк. Из-за высокой цены подписки на сервис доступ к нему зачастую перепродавался клиентами через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах в даркнете. Это дополнительно создавало угрозу распространения персональных данных российских граждан неограниченному кругу лиц, отметили в ведомстве. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ (незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные). На территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса. В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт. "В настоящее время владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено", - уточнила Волк. Задокументировано, что поступления денежных средств только по двум счетам подконтрольных злоумышленникам юридических лиц с декабря 2024 года превышают шестьдесят шесть миллионов рублей. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей сервиса. Совместно с ФСБ России приняты меры к установлению возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб, заключили полицейские.

технологии, россия, общество , рф, мвд, фсб