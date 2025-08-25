Белоруссия выплатила 24 миллиона долларов дохода по еврооблигациям

https://1prime.ru/20250825/dokhod-861229070.html
Белоруссия выплатила процентный доход по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 миллиона долларов в эквиваленте, сообщил минфин республики. | 25.08.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Белоруссия выплатила процентный доход по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 миллиона долларов в эквиваленте, сообщил минфин республики. "Министерство финансов информирует: 21 и 25 августа 2025 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 миллиона долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении. Средства зачислены на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в соответствии с установленным порядком. При этом 0,5 миллиона долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 21 августа 2025 года, сообщило министерство. Минфин сообщил также, что 28 августа 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 года (Беларусь-2030) на государственные облигации выпуска № 346. Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2030, расчеты будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. Ранее министерство финансов Белоруссии анонсировало начало реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям республики путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО АО "Национальный расчетный депозитарий".
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Белоруссия выплатила процентный доход по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 миллиона долларов в эквиваленте, сообщил минфин республики.
"Министерство финансов информирует: 21 и 25 августа 2025 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 миллиона долларов США
в эквиваленте", - говорится в сообщении.
Средства зачислены на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в соответствии с установленным порядком. При этом 0,5 миллиона долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 21 августа 2025 года, сообщило министерство.
Минфин
сообщил также, что 28 августа 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 года (Беларусь-2030) на государственные облигации выпуска № 346. Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2030, расчеты будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.
В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия
столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики.
В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.
Ранее министерство финансов Белоруссии анонсировало начало реализации механизма исполнения обязательств по еврооблигациям республики путем их замены на внутренние государственные облигации через депозитарий-нерезидент НКО
АО "Национальный расчетный депозитарий".
