https://1prime.ru/20250825/eksport-861189761.html

Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн

Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн - 25.08.2025, ПРАЙМ

Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг - РИА Новости. Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатского края превысил 27 тысяч тонн с начала года, основным направлением... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T05:04+0300

2025-08-25T05:04+0300

2025-08-25T05:04+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

камчатский край

китай

камчатка

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861189761.jpg?1756087457

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг - РИА Новости. Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатского края превысил 27 тысяч тонн с начала года, основным направлением поставок стал Китай, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала года Россельхознадзором на Камчатке проконтролирован экспорт свыше 27 тысяч тонн морепродуктов и кормовой муки", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что на экспорт направлено 1013 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23,1 тысячи тонн и 190 партий кормовой рыбной муки весом более 4,1 тысячи тонн. География экспорта охватывает 10 стран, при этом крупнейшим импортером стала Китайская Народная Республика, куда поставлено 16,8 тысячи тонн рыбопродукции, уточнили в Россельхознадзоре.

камчатский край

китай

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, камчатский край, китай, камчатка, россельхознадзор