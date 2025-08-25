Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-25T05:04+0300
2025-08-25T05:04+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
камчатский край
китай
камчатка
россельхознадзор
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг - РИА Новости. Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатского края превысил 27 тысяч тонн с начала года, основным направлением поставок стал Китай, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала года Россельхознадзором на Камчатке проконтролирован экспорт свыше 27 тысяч тонн морепродуктов и кормовой муки", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что на экспорт направлено 1013 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23,1 тысячи тонн и 190 партий кормовой рыбной муки весом более 4,1 тысячи тонн. География экспорта охватывает 10 стран, при этом крупнейшим импортером стала Китайская Народная Республика, куда поставлено 16,8 тысячи тонн рыбопродукции, уточнили в Россельхознадзоре.
сельское хозяйство, россия, камчатский край, китай, камчатка, россельхознадзор
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, КИТАЙ, КАМЧАТКА, Россельхознадзор
05:04 25.08.2025
 
Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн

Россельхознадзор: экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг - РИА Новости. Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатского края превысил 27 тысяч тонн с начала года, основным направлением поставок стал Китай, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С начала года Россельхознадзором на Камчатке проконтролирован экспорт свыше 27 тысяч тонн морепродуктов и кормовой муки", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что на экспорт направлено 1013 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23,1 тысячи тонн и 190 партий кормовой рыбной муки весом более 4,1 тысячи тонн.
География экспорта охватывает 10 стран, при этом крупнейшим импортером стала Китайская Народная Республика, куда поставлено 16,8 тысячи тонн рыбопродукции, уточнили в Россельхознадзоре.
 
