Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн
Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн - 25.08.2025, ПРАЙМ
Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатки превысил 27 тысяч тонн
25.08.2025
2025-08-25T05:04+0300
2025-08-25T05:04+0300
2025-08-25T05:04+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг - РИА Новости. Экспорт морепродуктов и кормовой муки из Камчатского края превысил 27 тысяч тонн с начала года, основным направлением поставок стал Китай, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С начала года Россельхознадзором на Камчатке проконтролирован экспорт свыше 27 тысяч тонн морепродуктов и кормовой муки", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что на экспорт направлено 1013 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23,1 тысячи тонн и 190 партий кормовой рыбной муки весом более 4,1 тысячи тонн.
География экспорта охватывает 10 стран, при этом крупнейшим импортером стала Китайская Народная Республика, куда поставлено 16,8 тысячи тонн рыбопродукции, уточнили в Россельхознадзоре.
