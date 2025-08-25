https://1prime.ru/20250825/erdogan-861198009.html
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, пишут СМИ
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, пишут СМИ - 25.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T10:02+0300
2025-08-25T10:02+0300
2025-08-25T10:02+0300
политика
украина
турция
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye. Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера. "На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://1prime.ru/20250725/fidan-859956268.html
украина
турция
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, пишут СМИ
Türkiye: Эрдоган планирует обсудить с кабмином переговоры по Украине
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye.
Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера.
"На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса