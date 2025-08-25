https://1prime.ru/20250825/erdogan-861198009.html

Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, пишут СМИ

АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye. Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера. "На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

