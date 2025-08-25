Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/erdogan-861234354.html
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора - 25.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора
Реализация проекта Зангезурского коридора повысит уровень экономического сотрудничества Анкары, Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T21:53+0300
2025-08-25T21:53+0300
мировая экономика
россия
турция
армения
анкара
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/90/821449055_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_a433c720c3cc1bed521af10b9c096931.jpg
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Реализация проекта Зангезурского коридора повысит уровень экономического сотрудничества Анкары, Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "С реализацией этого проекта (Зангезурского коридора - ред.) со всеми его элементами экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией приобретет новое измерение. Железная дорога Карс - Ыгдыр длиной 224 километра, которая является основой этого проекта, будет построена как двухпутная и электрифицированная. Линия будет перевозить 5,5 миллионов пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год. С вводом в эксплуатацию проекта стоимостью 2,4 миллиарда евро международная торговая линия из Китая в Великобританию станет более эффективной", - сказал турецкий лидер. Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает на введение в эксплуатацию железной дороги на маршруте Зангезурского коридора в течение четырех-пяти лет.
https://1prime.ru/20250809/iran--860515372.html
турция
армения
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/90/821449055_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_45e3005d0728ddd0c908cfc3de219ae9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, турция, армения, анкара, реджеп тайип эрдоган
Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган
21:53 25.08.2025
 
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора

Эрдоган: Зангезурский коридор повысит уровень сотрудничества Анкары, Баку и Еревана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Реализация проекта Зангезурского коридора повысит уровень экономического сотрудничества Анкары, Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
"С реализацией этого проекта (Зангезурского коридора - ред.) со всеми его элементами экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией приобретет новое измерение. Железная дорога Карс - Ыгдыр длиной 224 километра, которая является основой этого проекта, будет построена как двухпутная и электрифицированная. Линия будет перевозить 5,5 миллионов пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год. С вводом в эксплуатацию проекта стоимостью 2,4 миллиарда евро международная торговая линия из Китая в Великобританию станет более эффективной", - сказал турецкий лидер.
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает на введение в эксплуатацию железной дороги на маршруте Зангезурского коридора в течение четырех-пяти лет.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Иран выступил против создания коридора через Армению
9 августа, 17:41
 
Мировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯАРМЕНИЯАнкараРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала