Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора

2025-08-25T21:53+0300

мировая экономика

россия

турция

армения

анкара

реджеп тайип эрдоган

АНКАРА, 25 авг - ПРАЙМ. Реализация проекта Зангезурского коридора повысит уровень экономического сотрудничества Анкары, Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "С реализацией этого проекта (Зангезурского коридора - ред.) со всеми его элементами экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией приобретет новое измерение. Железная дорога Карс - Ыгдыр длиной 224 километра, которая является основой этого проекта, будет построена как двухпутная и электрифицированная. Линия будет перевозить 5,5 миллионов пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год. С вводом в эксплуатацию проекта стоимостью 2,4 миллиарда евро международная торговая линия из Китая в Великобританию станет более эффективной", - сказал турецкий лидер. Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает на введение в эксплуатацию железной дороги на маршруте Зангезурского коридора в течение четырех-пяти лет.

