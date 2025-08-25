https://1prime.ru/20250825/es-861195211.html

СМИ: министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины

Министры обороны стран Евросоюза в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

экономика

украина

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Министры обороны стран Евросоюза в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "Министры обороны встретятся за ужином в четверг, а в пятницу обсудят, как увеличить военную поддержку Киева и помочь его военной промышленности", - говорится в публикации. По данным издания, на встрече будут присутствовать глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также генсек НАТО Марк Рютте. Газета пишет, что вопрос о гарантиях безопасности официально не стоит на повестке дня, но ожидается, что он будет поднят на встрече.

