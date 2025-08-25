https://1prime.ru/20250825/es-861199607.html

ЕС по-прежнему является заложником защиты США, заявил экс-еврокомиссар

ЕС по-прежнему является заложником защиты США, заявил экс-еврокомиссар - 25.08.2025, ПРАЙМ

ЕС по-прежнему является заложником защиты США, заявил экс-еврокомиссар

Евросоюз всё ещё является заложником американской военной защиты, Брюссель не решается пойти в торговых вопросах против президента США Дональда Трампа,... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T10:41+0300

2025-08-25T10:41+0300

2025-08-25T10:41+0300

политика

сша

вашингтон

украина

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Евросоюз всё ещё является заложником американской военной защиты, Брюссель не решается пойти в торговых вопросах против президента США Дональда Трампа, поскольку не хочет брать на себя ответственность за возможную остановку Вашингтоном помощи Украине, считает бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами. "Мы по-прежнему являемся заложниками американской военной и стратегической защиты, и у нас есть крайне болезненная точка - Украина... И если бы мы набросились на Трампа, а у нас для этого есть экономическая возможность, он мог бы сказать: "Ну, если европейцы - враги, то я не понимаю, почему я должен продолжать помогать Украине". Никто не хочет брать на себя ответственность за это", - приводит слова Лами издание Politico.

https://1prime.ru/20250824/ukraina-861188022.html

сша

вашингтон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico