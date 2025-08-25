https://1prime.ru/20250825/es-861199607.html
ЕС по-прежнему является заложником защиты США, заявил экс-еврокомиссар
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Евросоюз всё ещё является заложником американской военной защиты, Брюссель не решается пойти в торговых вопросах против президента США Дональда Трампа, поскольку не хочет брать на себя ответственность за возможную остановку Вашингтоном помощи Украине, считает бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами. "Мы по-прежнему являемся заложниками американской военной и стратегической защиты, и у нас есть крайне болезненная точка - Украина... И если бы мы набросились на Трампа, а у нас для этого есть экономическая возможность, он мог бы сказать: "Ну, если европейцы - враги, то я не понимаю, почему я должен продолжать помогать Украине". Никто не хочет брать на себя ответственность за это", - приводит слова Лами издание Politico.
