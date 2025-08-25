https://1prime.ru/20250825/evraz-861216995.html

"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы эмитента. | 25.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы эмитента. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов установлена в размере 13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техническая часть размещения назначена на 27 августа. По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступает "Евраз Холдинг Финанс", агентом размещения - Совкомбанк.

