"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы эмитента. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов установлена в размере 13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техническая часть размещения назначена на 27 августа. По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступает "Евраз Холдинг Финанс", агентом размещения - Совкомбанк.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Ставка купонов установлена в размере 13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техническая часть размещения назначена на 27 августа.
По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступает "Евраз Холдинг Финанс", агентом размещения - Совкомбанк.
