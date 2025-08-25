Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 25.08.2025
"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы эмитента. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Ставка купонов установлена в размере 13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техническая часть размещения назначена на 27 августа. По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступает "Евраз Холдинг Финанс", агентом размещения - Совкомбанк.
рынок, россия, евраз, совкомбанк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Евраз, Совкомбанк
16:12 25.08.2025
 
"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Евраз" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 60 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы эмитента.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Ставка купонов установлена в размере 13,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,82% годовых. Техническая часть размещения назначена на 27 августа.
По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступает "Евраз Холдинг Финанс", агентом размещения - Совкомбанк.
