Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики из Германии

Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики из Германии - 25.08.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики из Германии

Стоимость евро к доллару в понедельник утром снижается в ожидании рынками макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T08:07+0300

2025-08-25T08:07+0300

2025-08-25T08:07+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник утром снижается в ожидании рынками макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,1707 доллара с 1,1717 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 147,22 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 97,85 пункта. Позднее в понедельник исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в августе остался на июльской отметке в 88,6 пункта. После открытия торгов в США будет опубликована статистика по продажам новых домов в стране в июле. Аналитики прогнозируют рост до 630 тысяч сделок с 627 тысяч в июне. На неделе трейдеры также ожидают второй оценки по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Внимание трейдеров также сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. Традиционно снижение ставки сдерживает стоимость национальной валюты.

сша

германия

