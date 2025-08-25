https://1prime.ru/20250825/evro-861204416.html

Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии

2025-08-25T12:22+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.10 мск курс евро к доллару снижается до 1,1702 доллара с 1,1717 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 147,28 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 97,89 пункта. Ранее в понедельник институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии поднялся до 89 пунктов с 88,6 пункта в июле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. Значение при этом стало самым высоким с апреля прошлого года. Индекс экономических ожиданий поднялся до максимальных с февраля 2022 года 91,6 пункта с пересмотренного показателя июля в 90,8 пункта (первоначально - 90,7 пункта), аналитики ожидали значения в 90,2 пункта. При этом индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 86,4 пункта с 86,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86,7 пункта. Теперь рынки ждут позднее в понедельник статистику продаж новых домов в США в июле. Аналитики ждут роста до 630 тысяч сделок с 627 тысяч в июне. В позднее опубликуют новую оценку квартального ВВП США. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Внимание трейдеров также сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ограничительная кредитно-денежная политика ФРС, а также меняющиеся прогнозы и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению учётной ставки. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.

