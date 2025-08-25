https://1prime.ru/20250825/evrosoyuz-861228930.html
"Европейцы выступает за Россию". На Западе пришли к парадоксальному мнению
"Европейцы выступает за Россию". На Западе пришли к парадоксальному мнению - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Европейцы выступает за Россию". На Западе пришли к парадоксальному мнению
Если кто-либо в Евросоюзе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между Соединенными Штатами и Европейским союзом, его сразу же обвиняют в... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:57+0300
2025-08-25T18:57+0300
2025-08-25T18:58+0300
политика
евросоюз
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
сша
дональд трамп
мировая экономика
торговая сделка
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Если кто-либо в Евросоюзе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между Соединенными Штатами и Европейским союзом, его сразу же обвиняют в "пророссийских" и "прокитайских" настроениях, отметил в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что провал сделки между ЕС и США был бы выгоден лишь России и Китаю. "Европейцы, критикующие ужасную торговую сделку между США и ЕС и унизительное подчинение, становятся на сторону России и Китая? От экономики до безопасности, основные национальные интересы должны быть проигнорированы, если на них навешивают ярлыки "пророссийские" и "прокитайские", — подчеркнул Дизен.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, по которому почти на весь экспорт из ЕС в США теперь будут распространяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался приобретать у США СПГ, ядерное топливо и вооружение. Сделка не включает отмену 50%-ных американских пошлин на сталь и алюминий, однако эти тарифы могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, как ранее сообщила газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.
https://1prime.ru/20250731/bild-860170194.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_321151a870cc7ddf4b8c4e9c79263f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, сша, дональд трамп, мировая экономика, торговая сделка, россия, китай
Политика, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, торговая сделка, РОССИЯ, КИТАЙ
"Европейцы выступает за Россию". На Западе пришли к парадоксальному мнению
Дизен: европейцев, критикующих сделку с США, называют пророссийскими
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ.
Если кто-либо в Евросоюзе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между Соединенными Штатами и Европейским союзом, его сразу же обвиняют в "пророссийских" и "прокитайских" настроениях, отметил в социальной сети Х
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Таким образом он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что провал сделки между ЕС и США был бы выгоден лишь России и Китаю.
"Европейцы, критикующие ужасную торговую сделку между США и ЕС и унизительное подчинение, становятся на сторону России и Китая? От экономики до безопасности, основные национальные интересы должны быть проигнорированы, если на них навешивают ярлыки "пророссийские" и "прокитайские", — подчеркнул Дизен.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, по которому почти на весь экспорт из ЕС в США теперь будут распространяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался приобретать у США СПГ, ядерное топливо и вооружение. Сделка не включает отмену 50%-ных американских пошлин на сталь и алюминий, однако эти тарифы могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, как ранее сообщила газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.
В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом