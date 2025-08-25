https://1prime.ru/20250825/evrosoyuz-861228930.html

"Европейцы выступает за Россию". На Западе пришли к парадоксальному мнению

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Если кто-либо в Евросоюзе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между Соединенными Штатами и Европейским союзом, его сразу же обвиняют в "пророссийских" и "прокитайских" настроениях, отметил в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что провал сделки между ЕС и США был бы выгоден лишь России и Китаю. "Европейцы, критикующие ужасную торговую сделку между США и ЕС и унизительное подчинение, становятся на сторону России и Китая? От экономики до безопасности, основные национальные интересы должны быть проигнорированы, если на них навешивают ярлыки "пророссийские" и "прокитайские", — подчеркнул Дизен.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, по которому почти на весь экспорт из ЕС в США теперь будут распространяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался приобретать у США СПГ, ядерное топливо и вооружение. Сделка не включает отмену 50%-ных американских пошлин на сталь и алюминий, однако эти тарифы могут быть снижены в ходе дальнейших переговоров, как ранее сообщила газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.

