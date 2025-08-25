https://1prime.ru/20250825/fas-861197851.html
ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство. Кормовой метионин – незаменимый препарат в рационе питания сельскохозяйственных животных и птиц, используется в виде добавки. В ФАС указали, что единственным производителем кормового метионина в РФ является АО "Волжский оргсинтез", который входит в группу лиц АО "Росхим". "ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина. Компания "Росхим" разработала ее в рамках исполнения предупреждения ФАС", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с предупреждением ФАС общество разработало торговую политику, содержащую положения о порядке заключения договоров поставки этой кормовой добавки и удовлетворении заявок. Кроме того, в документе обозначены принципы ценообразования и установления скидок, а также условия оплаты. Принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке кормового метионина со стороны производителя, а также исключить дискриминацию отдельных хозяйствующих субъектов при проведении договорной кампании и поставок этого товара, указали в службе.
