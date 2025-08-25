https://1prime.ru/20250825/fas-861197851.html

ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина

ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина - 25.08.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T10:01+0300

2025-08-25T10:01+0300

2025-08-25T10:01+0300

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство. Кормовой метионин – незаменимый препарат в рационе питания сельскохозяйственных животных и птиц, используется в виде добавки. В ФАС указали, что единственным производителем кормового метионина в РФ является АО "Волжский оргсинтез", который входит в группу лиц АО "Росхим". "ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина. Компания "Росхим" разработала ее в рамках исполнения предупреждения ФАС", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с предупреждением ФАС общество разработало торговую политику, содержащую положения о порядке заключения договоров поставки этой кормовой добавки и удовлетворении заявок. Кроме того, в документе обозначены принципы ценообразования и установления скидок, а также условия оплаты. Принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке кормового метионина со стороны производителя, а также исключить дискриминацию отдельных хозяйствующих субъектов при проведении договорной кампании и поставок этого товара, указали в службе.

https://1prime.ru/20250822/sud-861094161.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф