ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина - 25.08.2025
ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина
ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина - 25.08.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T10:01+0300
2025-08-25T10:01+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство. Кормовой метионин – незаменимый препарат в рационе питания сельскохозяйственных животных и птиц, используется в виде добавки. В ФАС указали, что единственным производителем кормового метионина в РФ является АО "Волжский оргсинтез", который входит в группу лиц АО "Росхим". "ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина. Компания "Росхим" разработала ее в рамках исполнения предупреждения ФАС", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с предупреждением ФАС общество разработало торговую политику, содержащую положения о порядке заключения договоров поставки этой кормовой добавки и удовлетворении заявок. Кроме того, в документе обозначены принципы ценообразования и установления скидок, а также условия оплаты. Принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке кормового метионина со стороны производителя, а также исключить дискриминацию отдельных хозяйствующих субъектов при проведении договорной кампании и поставок этого товара, указали в службе.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:01 25.08.2025
 
ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина

ФАС России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику по реализации кормового метионина, сообщило ведомство.
Кормовой метионин – незаменимый препарат в рационе питания сельскохозяйственных животных и птиц, используется в виде добавки. В ФАС указали, что единственным производителем кормового метионина в РФ является АО "Волжский оргсинтез", который входит в группу лиц АО "Росхим".
"ФАС согласовала торговую политику по реализации кормового метионина. Компания "Росхим" разработала ее в рамках исполнения предупреждения ФАС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с предупреждением ФАС общество разработало торговую политику, содержащую положения о порядке заключения договоров поставки этой кормовой добавки и удовлетворении заявок. Кроме того, в документе обозначены принципы ценообразования и установления скидок, а также условия оплаты.
Принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке кормового метионина со стороны производителя, а также исключить дискриминацию отдельных хозяйствующих субъектов при проведении договорной кампании и поставок этого товара, указали в службе.
РОССИЯФАС РФ
 
 
Заголовок открываемого материала