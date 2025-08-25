Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру" - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/fas-861205782.html
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру"
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру" - 25.08.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру", выдав предписание,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:00+0300
2025-08-25T13:31+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру", выдав предписание, поскольку сведения о вкладе в видеоролике могут вводить потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру". По мнению ведомства, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию, влияющую на сумму доходов", - говорится в сообщении. "В видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени", - поясняется там. По мнению службы, такие действия организации могут вводить потребителей в заблуждение. ФАС России возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. "Финансовому маркетплейсу грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250822/kompaniya-861094543.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ
13:00 25.08.2025 (обновлено: 13:31 25.08.2025)
 
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру"

ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру" за ненадлежащую рекламу

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру", выдав предписание, поскольку сведения о вкладе в видеоролике могут вводить потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру". По мнению ведомства, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию, влияющую на сумму доходов", - говорится в сообщении.
"В видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени", - поясняется там.
По мнению службы, такие действия организации могут вводить потребителей в заблуждение.
ФАС России возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. "Финансовому маркетплейсу грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - отмечается в сообщении.
Лекарственные препараты - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Фармкомпания "Свикс Биофармы" исполнила предупреждение ФАС
22 августа, 13:03
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала