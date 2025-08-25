https://1prime.ru/20250825/fas-861205782.html
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру"
2025-08-25T13:00+0300
2025-08-25T13:00+0300
2025-08-25T13:31+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру", выдав предписание, поскольку сведения о вкладе в видеоролике могут вводить потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру". По мнению ведомства, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию, влияющую на сумму доходов", - говорится в сообщении. "В видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени", - поясняется там. По мнению службы, такие действия организации могут вводить потребителей в заблуждение. ФАС России возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. "Финансовому маркетплейсу грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - отмечается в сообщении.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру", выдав предписание, поскольку сведения о вкладе в видеоролике могут вводить потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада финансового маркетплейса "Сравни.ру". По мнению ведомства, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию, влияющую на сумму доходов", - говорится в сообщении.
"В видеоролике были представлены привлекательные сведения об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени", - поясняется там.
По мнению службы, такие действия организации могут вводить потребителей в заблуждение.
ФАС России возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. "Финансовому маркетплейсу грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - отмечается в сообщении.
