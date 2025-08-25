Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/fas-861235331.html
ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин
ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин - 25.08.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:15+0300
2025-08-25T22:15+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на заправках в отдельных регионах, сообщило правительство РФ. "ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250823/benzin-861140428.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
22:15 25.08.2025
 
ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин

ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин в отдельных регионах

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на заправках в отдельных регионах, сообщило правительство РФ.
"ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - сказано в сообщении.
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
23 августа, 15:03
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала