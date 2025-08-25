ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин

https://1prime.ru/20250825/fas-861235331.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на заправках в отдельных регионах, сообщило правительство РФ. "ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - сказано в сообщении.
